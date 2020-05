Koronawirus uderza w eko-handel. Trend zero waste też zagrożony

Polacy zajęli się czymś zupełnie innym w ostatnich tygodniach i to co udało się osiągnąć przed pandemią w niemarnowaniu żywności i używania własnych opakowań, teraz idzie na straty.

Jeszcze do niedawna sieci handlowe ścigały się na nowoczesne rozwiązania zgodne z tym trendem, teraz potrzeba zainwestowania w bezpieczeństwo epidemiologiczne i konieczność stawienia czoła mniejszym obrotom, zatrzymało ten eko wyścig.

W ocenie ekspertów przepytanych przez "Wiadomości handlowe", z zastanawiania się przez właścicieli sklepów nad tym, czy można zapakować produkty sprzedawane luzem do przyniesionego przez klienta pojemnika, wszyscy przełączyli się w tryb przetrwania.

Szkoda, bo na drodze do mniejszego wykorzystania plastiku, byliśmy już na dobrej drodze. Niektóre sieci sprzedawały do opakowań klientów tylko żywność przetworzoną. Badziej postępowi pakowali również mięso do pojemników kupujących.