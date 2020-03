Koronawirus. "W Niemczech wielki strach już minął". Pełne półki w sklepie, żadnych kolejek

- Wracałem z nart w Austrii. Znajomi mi mówili, że w Polsce są gigantyczne kolejki w sklepach, więc zatrzymałem się w niemieckim Lidlu - opowiada nam nasz czytelnik. Okazało się, że nikt tam nie wykupuje makaronu czy papieru toaletowego. - W ogóle tam nie widać strachu przed wirusem - dodaje.

- Wracając więc do domu, postanowiłem się zatrzymać w niemieckim markecie - dodaje. Padło na sklep Lidl w Panketal w Brandenburgii. To właściwie przedmieścia Berlina - 20-tysięczne miasto jest oddalone o około 15 kilometrów od niemieckiej stolicy.

Tymczasem niektóre polskie sklepy - w tym również te należące do sieci Lidl - wprowadzają dodatkowe procedury, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Lidl Polska zapowiedział na przykład, że wywiesza w swoich sklepach plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia , a z głośników mają być emitowane komunikaty zachęcające do płatności kartami.

Dopytuję o kolejki w Lidlu w Panketal. - Gdy do jednej kasy ustawiły się ze trzy osoby, to szybko otworzyli drugą - odpowiada nasz czytelnik. - A byłem tam w środę koło godziny 18. Więc to chyba godziny szczytu w dyskoncie - dodaje.

Berlin przechodził przez "puste półki"

- Wygląda na to, że tam się wszystko uspokoiło. To dobrze, mam nadzieję, że i my przejdziemy podobną drogę, co Niemcy - dodaje pan Tomasz.