Koronawirus w Polsce. Ikea dostarczy swoje produkty do automatów paczkowych

- Pracujemy nad wdrożeniem różnych usług dotyczących dostaw ułatwiających klientom wygodne zakupy, zarówno w odbieraniu małych paczek z artykułami z naszego asortymentu wyposażenia wnętrz, jak również myślimy nad rozwiązaniem dopasowanym do wielkości naszych płaskich paczek z meblami - przekazała portalowi wiadomoscihandlowe.pl Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej Ikea Retail. To właśnie ten portal jako pierwszy poinformował o nowej usłudze sieci.

Portal wiadomoscihandlowe.pl podaje również, że z maszyn kupujący odbiorą nie tylko małogabarytowe towary, ale także te nieco większe. Wszystko po to, by korzystający z usługi click&collect nie musiał wchodzić do sklepu.