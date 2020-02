Koronawirus. WHO: wybuch epidemii w Chinach poważnym zagrożeniem dla reszty świata

W ocenie dyrektora generalnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, wybuch koronawirusa w Chinach stanowi "bardzo poważne zagrożenie dla reszty świata". WHO apeluje jednocześnie o dostosowywanie się do instrukcji dot. walki z epidemią.

Koronawirus z Chin przekroczył granicę śmiertelnych przypadków na poziomie tysiąca zgonów. Jak podaje państwowa komisja zdrowia w Pekinie, zmarło dokładnie 1016 osób. Tym samym koronawirus zabił już więc więcej ludzi niż wirus, który wywołał epidemię SARS w 2002 roku.

Koronawirus w Chinach został już stwierdzony u 42 708 osób. Są to na dane chińskiej państwowej komisji zdrowia z poniedziałku. W Chinach wraz z wybuchem epidemii bardzo szybko doszło do wielu zakażeń. Zdecydowanie wolniej wirus rozwija się w krajach, w których funkcjonuje dobry monitoring zakażeń i dość wcześnie wyłapuje się osoby zakażone koronawirusem 2019-nCoV.