Koronawirus. "Zakupy z dostawą" podbijają Polskę. Są oferty od studentów, rolników, a nawet restauracji

Adam Gadawski przyznaje w rozmowie z WP Finanse: prowadzenie restauracji w czasach epidemii to ogromne wyzwanie . Lokal jest zamknięty, a opłaty przecież nie znikają. Więc jego restauracja La Rosa z Bydgoszczy wprowadziła nową usługę: zakupy z dostawą do domu.

Przedstawiciele restauracji przyznają: zamówień jest mnóstwo. Zaznaczają jednak, że ich marże na produktach są stosunkowo niskie - ok. kilku groszy. Być może więc restauracja świetnego biznesu na tym nie robi - ale zakupy z dostawą pozwalają jej przetrwać w tym trudnym czasie.

Na podobny pomysł wpada coraz więcej Polaków. Są wśród nich zarówno studenci, jak i rolnicy. Czasem również osoby pracujące do tej pory w branżach, które nagle straciły zlecenia.

"Brakuje ci warzyw czy owoców, a boisz się wyjść na zakupy? Dostarczymy ci wszystko, czego trzeba. Pełna higiena i profesjonalizm" - to ogłoszenie ze Szczecina. Cena za zrobienie "pełnych zakupów" to 35 zł plus koszty paliwa. Zakupy mogą dotrzeć w każde miejsce na terenie miasta, ale również na przedmieścia.