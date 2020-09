Koronawirus zmienił przyzwyczajenia Polaków. Ograniczyliśmy wyjścia na wydarzenia kulturalne

Ponad dwie trzecie z nas nie już tak często do restauracji. Natomiast 58 proc. zapytanych ogranicza swoje wizyty w supermarketach i galeriach handlowych.

Co ciekawe, nieco inaczej ma się kwestia wizyt u fryzjera. 53 proc. badanych zadeklarowało, że odwiedza go rzadziej niż przed pandemią. To oznacza, że 47 proc. umawia wizyty w salonach fryzjerskich z taką samą częstotliwością, jak przed pojawieniem się SARS-CoV-2.