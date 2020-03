Koronawiurs zachwieje cenami miodu. Trend spadkowy może się odwrócić

Przez ostanie dwa lata średnie ceny miodu w sklepowych promocjach spadły o blisko 4 proc. Eksperci prognozują jednak, że przez koronawirusa ceny w promocji również mogą pójść w górę, bo większość tego towaru pochodzi właśnie z Chin.

Na rynku odnotowano również podwyżki. W kanale convenience - to np. małe sklepy osiedlowe - były one prawie niezauważalne i wyniosły tylko 1,2 proc. Natomiast w hurtowniach nastąpił wzrost o 14,2 proc. Można to wyjaśnić w ten sposób, że klientów hurtowych w mniejszym stopniu przyciągają obniżki cen tego produktu.