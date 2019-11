Kosili liście kosiarkami. Resztki zalegają do dziś

To nie Bareja, to rzeczywistość. Pewien mieszkaniec Katowic poprosił miejskie służby o uprzątnięcie zalegających pod jego budynkiem liści. Pół godziny po telefonie pod budynkiem pojawili się panowie z kosiarkami, którzy ochoczo wzięli się do pracy.

Koszenie liści zostało uwiecznione na filmie (Facebook.com, Fot: Miasto jest Wasze z Makeabetterplace.com)

Koszenie liści naprawdę miało miejsce, i to nie w często absurdalnych czasach PRL, ale całkiem niedawno w Katowicach.

Mężczyzna nagrał to nietypowe wydarzenie i filmem podzielił się z sąsiadem Markiem Strzałkowskim, prezesem Fundacji Makeabetterplace.com. Filmik trafił już na fanpage Miasto jest Wasze z Makeabetterplace.com.

- Przyjechało w sumie pięciu panów, którzy zamiast sprzątać liście, zaczęli je kosić. Po publikacji nagrania w mediach społecznościowych zgłosiły się do mnie moi znajomi mieszkający w różnych częściach Katowic, którzy również widzieli panów z kosiarkami - powiedział Marek Strzałkowski portalowi polsatnews.pl.

Ponieważ kosiarka żyłkowa nie jest idealnym narzędziem do sprzątania, resztki liści nadal nie zostały uprzątnięte, choć od czasu nietypowego wydarzenia minęły już dwa tygodnie.

"Koszenie poziom Katowice - tutaj koszą suche liście! Kiedy wydaje Ci się, że pewnego poziomu marnotrawstwa publicznych pieniędzy, niekompetencji, lenistwa i żenady nie da się przekroczyć - Miasto Katowice kosi suche liście za wasze pieniądze" - komentują na Facebooku aktywiści z Miasto jest Wasze z Makeabetterplace.com.

Władzie miasta nie odniosły się jeszcze do koszenia liści przez podległe im służby.