Kosmiczne zarobki prezesa firmy autobusowej. Zarabia więcej niż poseł

- Jak można porównywać pracę kierowcy do pracy kasjerki w sieci handlowej? – pyta prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Świerklaniec. I próbuje wyjaśnić, że w bardzo wysokich zarobkach jego zastępcy nie ma nic niestosownego. A mówimy o 26 tys. zł miesięcznie.

Poproszony o skomentowanie narzekań szeregowych pracowników spółki na bardzo niskie zarobki, powiedział, że nie do końca jest to prawdą, ale nie może zdradzić szczegółów, gdyż może to naruszyć dobra osobiste pracowników. Dalsza część jego odpowiedzi wprawia w osłupienie.

- To nie jest prawda, to, co piszą w internecie. Jak można porównywać pracę kierowcy do pracy kasjerki w sieci handlowej? W ogóle wynagrodzenie do kobiety porównywać? - powiedział.

Na pytanie, czy płeć ma znaczenie przy ustalaniu wynagrodzenia, zareagował w sposób pogłębiający konsternację. - Mężczyzna porównuje siebie do słabej kobiety? Ja, jak się porównuję, to nie z kobietą, a z mężczyzną – brnął dalej.