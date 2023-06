Koszt budowy domu ostro w górę. Pokazali, ile trzeba mieć gotówki

Według branżowego serwisu wybudowanie domu do stanu surowego zamkniętego kosztowało w 2022 r. 385,7 tys. zł, natomiast w bieżącym roku trzeba wydać już 486,9 tys. zł. To wzrost o 101,2 tys. zł. W warunkach galopującej wciąż inflacji zjadającej pieniądze Polaków, oznacza to, że już tylko bogaci mogą pozwolić sobie na budowę własnego domu.