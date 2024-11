Koszty budowy w 2024 r. Nieduży dom postawisz za pół miliona

Niecałe 500 tys. zł - tyle może kosztować budowa niewielkiego domu z poddaszem użytkowym. Eksperci rynku nieruchomości wskazują, że koszty materiałów budowlanych spadły, co może zachęcać do inwestowania we własny kąt. Za niektóre warianty trzeba jednak zapłacić więcej.