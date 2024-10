Psycholodzy transportu apelują do Ministerstwa Zdrowia o podniesienie opłat do 200 zł , czyli maksymalnej kwoty określonej w ustawie o kierujących pojazdami. miana stawek wymaga jednak wprowadzenia odpowiedniego rozporządzenia przez ministra zdrowia, po konsultacji z ministrem transportu.

W czerwcu 2024 roku Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji, w którym przewidywano podniesienie opłat do 200 zł. W uzasadnieniu wskazano, że proponowana kwota lepiej odpowiada rzeczywistym kosztom, jakie wiążą się z przeprowadzaniem badań.

Pomimo opracowanego projektu, Ministerstwo Infrastruktury zwróciło rozporządzenie bez podpisu. jak podaje dziennik, rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Departamentu Transportu Drogowego z prośbą o wyjaśnienia. Podkreślił, że obecne stawki są nieadekwatne do warunków rynkowych i mogą doprowadzić do dalszych trudności w funkcjonowaniu pracowni psychologicznych.