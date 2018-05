Kradzież czy zwrot poniesionych kosztów? Spór o pieniądze z komunii

Sezon komunijny lada dzień ruszy pełną parą. To także jeden z gorętszych tematów podczas rodzinnych spotkań oraz internetowych dyskusji. Jednym z drażliwych wątków jest kwestia pieniędzy wręczanych dzieciom. Zabieranie gotówki przez rodziców to kradzież czy zwrot poniesionych kosztów? Czekamy na Wasze opinie na dziejesie.wp.pl.

"Ostatnio znajoma bez skrępowania mówiła o tym, na co przeznaczy pieniądze z komunii swojego syna. Doszło między nami do małego starcia, bo dla mnie zabieranie dzieciom pieniędzy to zwykła kradzież. Moi rodzice zabrali pieniądze, które dostałam, ale tylko na przechowanie. Słusznie uznali, że z czasem na pewno mi się przydadzą. Chociażby na edukację" - napisała do nas Joanna.