Kraków wydał na remont miliony. Oto co ma powstać w środku

"Gazeta Krakowska" podaje, że strzelnica garnizonowa to zabytek sztuki militarnej. Kiedyś służyła jako miejsce ćwiczeń dla członków Związku Strzeleckiego oraz legionistów Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej należała do krakowskiego garnizonu, a później trafiła w ręce Skarbu Państwa. Od lat 90. zmieniała właścicieli kilkukrotnie, aż w 1993 r. została wpisana do rejestru zabytków.