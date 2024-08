Niepokój na północy Polski. "W kilku zakładach będą zwolnienia"

Coś niepokojącego dzieje się w Elblągu. Media donoszą o kolejnych zwolnieniach w drugim co do wielkości mieście w województwie warmińsko-mazurskim. 24 osoby straciły pracę w ostatnich trzech miesiącach w firmie Stokota Poland z Elbląga. Firma produkuje cysterny do transportu paliw, odpadów przemysłowych oraz tankowania samolotów.