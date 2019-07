Kredyt hipoteczny dla singla. To trzeba wiedzieć

Gdy o kredyt hipoteczny stara się małżeństwo lub para, to ich zdolność kredytowa sumowana jest wspólnie. W związku z tym szanse na pozytywną decyzję banku są wysokie. Co dzieje się w sytuacji, gdy ktoś myśli o wzięciu kredytu w pojedynkę? Sprawdziliśmy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nieprawdą jest, że banki mniej przychylnie postrzegają osoby, które w pojedynkę chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny. (Shutterstock.com)

Własne mieszkanie lub dom to cel, do którego dąży niejedna osoba. Niestety nie każdy ma wystarczająco środków, by móc w całości, samodzielnie zrealizować to marzenie. W takiej sytuacji rozwiązanie jest jedno – kredyt hipoteczny.

Wiele osób uważa, że instytucje finansowe nieprzychylnie postrzegają osoby samotne, które wnioskują o kredyt. Mało kto wie, że dla banków nie liczy się stan cywilny kredytobiorcy, a jego zdolność kredytowa.

W przypadku małżeństw i par, pod uwagę brana jest łączna zdolność kredytowa. Nie oznacza to jednak, że osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny w pojedynkę, nie ma żadnych szans na pozytywną decyzję banku. Wszystko zależne jest od indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Zobacz także: Mieszkanie+. Dla kogo, kiedy, gdzie?

Kredyt hipoteczny dla singla – ocena kredytobiorcy

Nieprawdą jest, że banki mniej przychylnie postrzegają osoby, które w pojedynkę chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zarówno małżeństwa, pary czy single muszą przejść przez taki sam proces, jakim jest analiza kredytobiorcy. Instytucje finansowe dokładnie zbierają dane dotyczące jego miesięcznych dochodów, wydatków i zobowiązań, sprawdzają historię kredytową oraz oceniają zdolność.

Kiedy dany bank zbierze wszystkie niezbędne informacje odnośnie do sytuacji finansowej kredytobiorcy, jak i jego samego, przystępuje do weryfikacji zebranego materiału. Jest to drugi etap, na który składa się stosowana przez instytucje bankowe, analiza.

Hipoteka dla singli – jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie warunki musi spełniać osoba samotna starająca się o kredyt hipoteczny? Dokładnie takie same jak para, czy małżeństwo. W ofertach banków nie ma specjalnych ofert kierowanych do singli. Zasady i procedury przyznawania kredytu hipotecznego, jak i formalności z nim związane są niezmienne. Jedyna różnica, jakiej można się doszukać to koszt kredytu.

Osoby zaciągające kredyt hipoteczny w pojedynkę, muszą liczyć się z dodatkowym kosztem. Dlaczego? Banki poza oceną zdolności kredytowej, szczególną uwagę zwracają także na ryzyko kredytowe. Osoba samotna posiada jedno źródło dochodu, w związku z czym musi dodatkowo wykupić ubezpieczenie od utraty pracy, którego koszt wynosi około 11 tys. zł.

Starając się o kredyt dla singla, kredytobiorca nie uniknie także procesu związanego z wieloma formalnościami. Jak przystąpić do wnioskowania o kredyt na wymarzony kąt? W pierwszej kolejności należy udokumentować swoje dochody oraz przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu. Kolejno warto spłacić wszystkie inne zobowiązania, z jakimi zalega kredytobiorca. Banki przychylniej postrzegają klientów, którzy regularnie spłacają swoje rachunki.

Jeszcze do niedawna banki udzielały kredytów hipotecznych z 10-procentowym wkładem własnym. Obecnie większość instytucji wymaga co najmniej 20 proc. wartości nieruchomości. Warto mieć zachowane oszczędności, które będą odpowiadać takiej kwocie. Banki, które nadal dopuszczają udzielenia kredytu na 10 proc., wymagają dodatkowego wykupienia ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego.

Kiedy kredytobiorca zbierze wszystkie potrzebne dokumenty, może przystąpić do złożenia wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego wraz z informacją o nieruchomości w wybranym przez siebie banku. Po tym etapie nie pozostaje nic innego, jak czekać na decyzję instytucji finansowej.

Jak wybrać kredyt hipoteczny dla singla?

Oferty kredytu hipotecznego dla singla, nie różnią się niczym od tego, co instytucje finansowe proponują pozostałym klientom. Kredytobiorca, chcąc wybrać najlepszy produkt, powinien dokładnie przeanalizować, który bank wyliczy dla niego zdolność kredytową na korzystnych warunkach.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane na wiele lat. Dlatego przed podjęciem tak ważnej decyzji warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże kredytobiorcy dokonać odpowiedniego wyboru oraz będzie dla niego wsparciem na każdym etapie procesu kredytowania – tak usługa jest całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca.

Singiel zarabiający „na rękę” 2,5 tys. zł. miesięcznie, jeżeli posiada odpowiednią zdolność kredytową, może liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości około 200 tys. zł. Za taką kwotę osoba samotna będzie w stanie zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu, rozglądając się za ofertami nieruchomości na rynku wtórnym.

To ile kosztuje kredyt hipoteczny dla singla, jest kwestią indywidualną i zależy od tego, na jak dużą kwotę zaciągane jest zobowiązanie. Niezmienny jest fakt, że im więcej pożyczamy, tym większe odsetki będziemy spłacać.

Kredyt dla singla – gdzie szukać ofert?

Udzielenie kredytu hipotecznego dla jednej osoby nie stanowi dla instytucji finansowych problemu. Jednak oferty poszczególnych banków mogą znacznie się różnić, dlatego warto je ze sobą porównać. Darmowe i dostępne online narzędzie, jakim jest ranking kredytów hipotecznych, może okazać się bardzo pomocne na etapie poszukiwań.