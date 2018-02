Kredyt przez internet w 4 krokach. Doradzamy, jak zdalnie wziąć pożyczkę

Czasy, kiedy z każdą najmniejszą sprawą dotyczącą finansów trzeba było biegać do banku, już dawno minęły. Dziś coraz większą popularność zyskują szybkie kredyty, które można zaciągnąć przez Internet lub telefon. Jak to zrobić? Wyjaśniamy w kilku punktach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pożyczka przez internet to podwójna oszczędność czasu - proces jest krótki i szybko otrzymujemy pieniądze (Fotolia)

Kredyt zaciągnięty w sieci to w zasadzie same korzyści. Oszczędzasz przede wszystkim czas. Jeśli potrzeba gotówki jest pilna – to idealne rozwiązanie. Decyzja o przyznaniu pożyczki zapada błyskawicznie. Ale po kolei.

Krok 1 Najpierw zastanów się: ile pieniędzy potrzebujesz i jakie jesteś gotowy płacić raty. Ważny jest także czas spłaty pożyczki. Podjęcie decyzji mogą ułatwić kalkulatory, które bez trudu znajdziesz w sieci. Po wpisaniu własnych parametrów, pokażą ci nie tylko, jakie raty będziesz płacić, ale też ile dokładnie kosztuje pożyczka.

I tu ważna rzecz. Wiele firm podaje wysokość oprocentowania nominalnego, które jest dużo niższe niż rzeczywisty koszt pożyczki. To zabieg marketingowy. Wskaźnik, który powinien cię interesować, to RRSO. Skrót ten oznacza roczną rzeczywistą stopę oprocentowania. RRSO uwzględnia koszt odsetek i wszystkie pozostałe koszty, a mogą być one znaczne. Zaliczają się do nich m.in.: prowizja, ubezpieczenie, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz wartość pieniądza w czasie i okres spłaty.

Krok 2 Wiesz już, ile chcesz pożyczyć, czas wybrać ofertę. A jest ona bardzo szeroka. Bank czy firma pożyczkowa? Podejmując decyzję – oprócz kosztów – weź pod uwagę także renomę firmy, z którą się związujesz. Sprawdź w sieci, jak długo działa na rynku, poczytaj opinie internatów. Warto także zapytać przyjaciół i znajomych o to, gdzie zaciągali pożyczki i pokierować się ich doświadczeniem. W dobie mediów społecznościowych uzyskanie takiej porady to nic trudnego.

Pomocne mogą być także rankingi firm pożyczkowych. Najbardziej wiarygodne będą te publikowane przez niezależnych doradców, z czystym sumieniem możemy polecić ten adres: https://direct.money.pl/.

Krok 3 Skoro firma jest już wybrana, czas przystąpić do konkretnych działań. Aby otrzymać pożyczkę, musisz wypełnić formularz. Standardowo trzeba w nim podać podstawowe dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz dane kontaktowe. Najlepiej formularz wypełnić w domu, ze swojego komputera, a nie np. z kafejki internetowej, gdzie możesz stać się łatwym celem dla hakerów. Jednak na tym etapie najważniejsze jest przeczytanie umowy. I to bardzo dokładne przeczytanie. Brzmi jak coś oczywistego, a jednak nie ma dnia, by media nie opisywały historii ludzi, którzy popadli w finansowe tarapaty, bo wzięli kredyt w ciemno, nie czytając, na co dokładnie się decydują.

Jeśli nie rozumiesz zapisów zawartych w umowie, pytaj. Na stronach internetowych banków znajdziesz numery telefonów do doradców, którzy rozwieją wszystkie twoje wątpliwości. Jeśli nie masz do nich zaufania, wydrukuj umowę i pokaż prawnikowi. Będziesz mieć pewność, że podpisując umowę, nie pakujesz się w kłopoty.