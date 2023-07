Kryptowaluty zakazane w kolejnym kraju. Złamanie przepisu grozi więzieniem

Dubaj stawia na rozwój wirtualnych aktywów

W opozycji do zakazów Kuwejtu są Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te kraje dążą do rozwoju swoich rynków kryptowalut. Dubaj ściąga do siebie firmy z tej branży, oferuje im dotacje i zwolnienia podatkowe. Jednocześnie jest uważany także za miejsce, w którym ukrywa się wielu kryptowalutowych oszustów. Zarejestrowana tu była na przykład firma OneCoin, jedna z największych piramid finansowych w historii.