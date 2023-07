KSeF – nowoczesna platforma do fakturowania

Pozwala ona na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Zastąpi dotychczasową możliwość wystawiania faktur papierowych i obecnie stosowanych faktur elektronicznych. System e-faktur KSeF usprawni proces fakturowania, dzięki czemu system podatkowy zostanie maksymalnie uszczelniony, a przedsiębiorcy będą mogli znacznie łatwiej przeprowadzić transakcje biznesowe. Docelowo ma on funkcjonować we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego rozwiązania przedsiębiorcy nie będą musieli prowadzić fizycznej dokumentacji, a co za tym idzie, ryzyko wystąpienia błędów zostanie zmniejszone do minimum. Dodatkowo system ten uchroni właścicieli firm przed bałaganem, a nawet zgubieniem ważnych dokumentów. Ma to być doskonały sposób na walkę z szarą strefą i nieuczciwą konkurencją, która nie płaci podatków i manipuluje cenami oferowanych usług i sprzedawanych towarów.