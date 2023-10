Ksiądz wziął z konta parafii 434 tys. zł. Rusza proces

Zatrzymał 434 tys. zł dla siebie

Śledztwo wykazało też przestępstwo przywłaszczenia ponad 434 tys. zł. Doszło do niego w 2020 r. Chodzi o sprawę z października i listopada 2020 r., gdy GDDKiA Oddział w Rzeszowie przelała na konto parafii w Domostawie łącznie ponad 448 tys. zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie należących do parafii nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S19. Proboszcz Stanisław K. oddał do Diecezji Sandomierskiej 7-procentowy podatek, ale resztę kwoty, 434 tys. złotych, zatrzymał dla siebie.