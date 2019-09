Książki dla dzieci w Lidlu. Sieci walczą o młodych czytelników

Od 16 września w Lidlu będzie można kupić ponad 20 tytułów dla dzieci i młodzieży.

- Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego - twierdził dramaturg William Somerset Maugham. Dziś czytanie to wciąż dla wielu rodzaj ucieczki w inny świat - czytamy w komunikacie sieci Lidl.