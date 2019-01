Kto nie musi płacić abonamentu. Na liście m.in. seniorzy

Jest cała lista osób zwolnionych z płacenia daniny na państwowe radio i telewizję. Prawdopodobnie utracone z t ego powodu wpływy za zeszły rok zrekompensuje mediom rząd.

Jak podaje czwartkowy "Super Express", zwolnieni z płacenia abonamentu rtv są: seniorzy po 75. roku życia; osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej; kombatanci, inwalidzi wojenni lub wojskowi; osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury , której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a także bezrobotni.

Z pewnością każdy, kto nie musi płacić, ma powody do radości, ale dla mediów publicznych oznacza to stratę potencjalnych wpływów. Dlatego, jak czytamy, prawdopodobnie tę lukę w finansowaniu zasypie rząd. Spodziewają się tego zarówno prezes TVP Jacek Kurski, jak i przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

