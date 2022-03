Kto powinien złożyć PIT-2? Szykują się zmiany

– Ja od zawsze prezentuję taki pogląd, że jeżeli tylko jesteśmy uprawnieni do tego, żeby złożyć PIT–2, to powinniśmy to zrobić. To, co oferuje nam ustawodawca jako zmianę, to możliwość złożenia PIT–2 u maksymalnie trzech płatników. Może mieć miejsce taka sytuacja, że łącze dwa albo nawet trzy etaty i mogę złożyć PIT–2 u dwóch, albo nawet i trzech pracodawców – powiedziała w programie „Money. To się Liczy” Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa i partnerka w Grant Thornton.