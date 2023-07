Kto szuka pracowników? Oto najbardziej rozchwytywane zawody

Tych pracowników potrzeba najwięcej

Na pierwszym miejscu najbardziej poszukiwanych specjalizacji znaleźli się w pierwszym półroczu sprzedawcy (kierowana była do nich co piąta oferta pracy), wyprzedając specjalistów IT (rekrutacji informatyków dotyczyło 13 proc. ogłoszeń). 10 proc. ofert było adresowanych do pracowników fizycznych, 9 proc. do ekspertów ds. finansów i po 6 proc. do inżynierów i pracowników obsługi klienta.