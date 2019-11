WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Które czekoladki najbardziej przypominają "Ptasie Mleczko"? Wielki test Najbliższy odcinek "Czy to się opłaca?" będzie bardzo słodki. Przeprowadziliśmy wielki test czekoladek wzorowanych na kultowym "Ptasim Mleczku".... Rozwiń Jest takie Które znają wszyscy wsz … Rozwiń Transkrypcja: Jest takie Które znają wszyscy wszyscy na pewno pamiętają bardzo przyjemne chwile z dzieciństwa z nim Nazywa się ptasie mleczko Ptasie Mleczko to jest tylko ten słodycz od Wedla a tu mamy Inne mleczno smakowo podobne desery oblany czy No to bym chciała żebyś tak cię Wybrał Ta która smakuje ci najbardziej Nie tutaj nie ma oryginalnego wedlowskiego ptasiego mleczka to mamy całe zamienniki Nie jak się ale się przegryza to grubasa czekolada To że w tym cukier Tak nazywa Czekolada jest bardzo go Fajnie że jest taka gruba i te wpłaty Po prostu Chorzowianie tomeczko środku Tak jest jest bardzo słodkie I bardzo smaczne Ale to w środku Jest takie Kubika No to jest jakaś taka budyniowa Jesteśmy pokazujący pierwszego talerzyka i teraz drugi to trochę wygląda jak wafelek po tej fakturze Jest ciężko O Ja tego nawet nie wiedziałaś ja podziękuję Czekolada jest dużo cieńsza bardziej delikatna Aksamitna pianka jest taka Waniliowa chyba Wnętrze z kamienia Tak jakby żelującym Ciągnie trenujący Żelująca ale nie jest dobra To jest takie Takie gumowe to jest dla mnie to było Książki Ale tutaj czekolada coś czuję że Gdybyśmy porównali tutaj teraz Operatorowi Ted Cukier To widać że ten trzeci ostatni Niech się Szara twoja Siemano O Jezu jak takie Auchan No nie Jak od Kościołem ten jest A czekolada w ogóle jest taka jak mydlana Jaka chemia jest dużo czekolady jak przypiec Ale ta pianka ma najgorszy smak Jak Olej kokosowy Albo palmą Tłuszcz palmowy Najgorsza podróba To jak chcesz tylko Najgorsza podróba szlaki Który najbardziej tobie smakowało w tych trzech No to zdecydowanie to najbliżej pierwsze zdecydowanie Mlecz Marka własna jednego z marketów dużych alpejski mleczko Alpejskie mleczko Nie Nie to co jest mi oryginalne alpejskie mleczko Nie mów nie mów mi że Nie było najgorsze Miasto dla mnie Nie wiem mam wrażenie Tanie Przyjęcie 10-letniej cioci i jeszcze Wujek który mówi Oskar ja cię szanuję ptasie mleczko Nawet 5 czekolady jest Pożal się Boże a to przecież ich nie czekoladowa A to jest I ja jest Biedry to jest Dawno nie miałem Tak pysznego w Mleczko z Biedronki bardzo znacznie ale nie Mam oryginał czyli nasz polskie Klasyczne ptasie mleczko Atut Portugalski można powiedzieć zamiennik podniebne mleczko Spróbuj teraz prostego oryginalnego Bożej z reklamy to się łamie po Turkish odrywają tak jak powinno się Niedopodrobienia No wyjątkowa wyjątkowo To jest wszystko jakbyś Nie no to to jest to jest nie Ideal Mleczko ci smakowało tak Telewizja nie zapłacił jak myślisz mleko 9 zł za 8 zł żeby już nie.com 8 70 Tak wydaje mi się że tak Zwracam się do Biedronki że jeśli słuchać ambasadora Różnica w cenie jest adekwatna co do jakości Znam smak Czy to się twoim zdaniem opłaca tam jest zła tak to Złe ptasie mleczko Jak najbardziej Połowę taniej Oryginał prawie połowę tańsze Jestem konserwatywnym leśnikiem Takiego mleczka i twierdzę że Originals 1 Również się opłaca to Jeśli chodzi o zamienniki ptasiego mleczka bo Najstraszniejsze Się opłaca cena jest naprawdę Przystępna i jestem naprawdę w szoku że Tyle niższa w porównaniu z oryginałem a różnica w smaku nie jest tak duża No to można czasem Takie na przykład pod koniec miesiąca Jak już wypłaty nie znaczy że jest idealnym zamiennikiem do oryginalne Nail To się opłaca