Kuba Wojewódzki pochwalił się nowym autem. Wybrał Urusa, potężnego SUV-a Lamborghini

O zamiłowaniu Kuby Wojewódzkiego do wyjątkowych samochodów nikomu nie trzeba mówić. Dziennikarz niedawno ogłosił, że sprzedaje swoje lamborghini, by zrobić miejsce na coś nowego. Właśnie pochwalił się kolejnym autem w garażu.

Kuba Wojewódzki pochwalił się nowym nabytkiem (East News, Fot: Adam Guz/Reporter)

Opis przy zdjęciu sugeruje, że Wojewódzki jako pierwszy Polak odebrał najnowszego SUV-a Lamborghini, model Urus. Samochód miał swoją polską premierę dosłownie kilka dni wcześniej, a tymczasem prezenter już pozuje przy swoim żółtym egzemplarzu.

Wśród fanów włoskiej marki Urus wywołał niemało kontrowersji. Dotychczas Lamborghini było kojarzone z supersportowymi samochodami (i traktorami), więc praktyczny i rozsądny SUV nie jest tym, na co czekali. Tymczasem producent zadbał o to, by Urus był bardzo ekscytującym wozem.

Pod maską ma 4-litrowym silnik V8 z dwoma turbosprężarkami. Generuje on 650 KM i 850 Nm, dzięki czemu ogromny SUV (ma ponad 5,1 m długości) rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 3,6 s. Prędkość maksymalna to oszałamiające 305 km/h, co czyni Urusa jednym z najszybszych SUV-ów na rynku.

Technicznie auto jest spokrewnione z takimi modelami jak Bentley Bentayga, Porsche Cayenne czy Audi Q7. Włosi przygotowali jednak coś specjalnego dla swoich klientów i jest to sześć trybów jazdy: Strada, Corsa, Nave, Terra i Sabbia. Według zapewnień producenta sprawiają, że Urus pojedzie szybko nie tylko na torze, ale także w trudniejszym terenie.