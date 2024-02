Spółka Kulczyka traci. Miliarder apeluje do rządu

Przyjęty pakiet nakłada również na eksporterów z UE obowiązek dodawania do umów klauzuli zakazującej reeksportu do Rosji i reeksportu w celu wykorzystania w Rosji szczególnie wrażliwych towarów i technologii. Dodatkowo, regulacja rozszerza listę objętych ograniczeniami produktów, które mogłyby przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa o chemikalia, baterie litowe, termostaty, silniki prądu stałego i serwomotory do bezzałogowych statków powietrznych (UAV), obrabiarki i części maszyn.