Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Gracz w Polsce zdobył wygraną II stopnia

Rozbicie kumulacji powoduje, że w przyszły piątek w Eurojackpot do wygrania będzie 45 mln zł. Co jednak bardziej istotne dla jednego z polskich amatorów tej gry losowej, w piątek w Polsce doszło do wygranej II stopnia - za co szczęśliwiec zgarnie prawie 12 mln zł. Główna nagroda powędruje jednak na Słowację.

Ponad miesiąc temu jeden z graczy z powiatu pruszkowskiego zgarnął główną wygraną w Eurojackpot wartą ponad 96 mln zł. (Unsplash.com, Fot: dylan nolte)