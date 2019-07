Kupiłeś ten klimatyzator? Lepiej oddaj go do sklepu

Klienci, którzy kupili jeden z modeli przenośnych klimatyzatorów marki Sencor, powinni jak najszybciej zwrócić je do sklepu. Producent wykrył bowiem w nich usterkę, która może prowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej produktu.

Jak informuje na swojej stronie internetowej producent, posiadacze klimatyzatorów powinni zwrócić je do sklepu, gdzie otrzymają pełen zwrot ceny zakupu. Mogą też skontaktować się z firmą, by ta wysłała do nich serwisanta.