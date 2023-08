Kurator Nowak walczy z Lidlem. Powodem objawienia maryjne

Gietrzwałd to niewielka wieś położona pod Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to szczególnie ważne miejsce dla katolików, którzy odbywają tam pielgrzymki, gdyż według wierzących doszło tam do ponad 160 objawień maryjnych. Najbardziej znane objawienie miało miejsce prawie 150 lat temu, kiedy to Matka Boża ukazała się dwóm dziewczynkom.