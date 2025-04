Likwidują swoje gospodarstwa. To spory kłopot dla innych rolników

Rolnicy likwidują gospodarstwa, co prowadzi do wzrostu liczby maszyn rolniczych na sprzedaż. Ceny używanych ciągników, mimo większej podaży, nie spadają. Szczególnie zadbane egzemplarze osiągają ceny od 20 do 30 tys. zł. To wyzwanie dla kupujących, którzy szukają okazji.