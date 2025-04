Kolejki do sanatorium na NFZ. Tyle się teraz czeka

Jak podaje dziennik, głównym powodem długiego oczekiwania w kolejkach jest skomplikowana procedura potwierdzania skierowań. Po wystawieniu przez lekarza skierowania na leczenie uzdrowiskowe, dokument ten trafia do NFZ, gdzie musi zostać zatwierdzony przez lekarza specjalistę balneologii. To on decyduje, do jakiego uzdrowiska pacjent powinien trafić, by terapia była jak najbardziej skuteczna.