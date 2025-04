Ministerstwo ujawnia. Tyle wydajemy na kapelanów w skarbówce

" Koszt uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na stanowisku kapelana wraz z dodatkami do uposażenia kształtuje się na poziomie ok. 63 tys. zł brutto " - przekazało nam Ministerstwo Finansów. Resort nie przekazał nam jednak, ile dokładnie zarabia każdy z księży z osobna.

Wiemy jednak, uposażenie kapelanów określa się na podstawie ogólnych przepisów dotyczących wszystkich funkcjonariuszy. W zeszłym roku, ze względu na zajmowane stanowisko była to kwota brutto od 5714 zł do 9120 zł.

W skali roku Skarb Państwa łącznie wyda na uposażenie księży kapelanów ok. 756 tys. złotych brutto. Oznacza to spadek wydatków na ten cel w porównaniu do ubiegłego roku. W 2024 r. była to kwota 1,3 mln zł brutto.