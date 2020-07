Kurier upozorował kradzież. Specjalnie zostawił otwarty samochód

Do "kradzieży" miało dojść w czerwcu 2020 roku na terenie Olsztyna. Wówczas 24-letni pracownik jednej z firm kurierskich zgłosił policjantom, że nieznany sprawca ukradł z wnętrza jego służbowego pojazdu zaparkowanego na stacji paliw m.in. gotówkę, jedną z przesyłek, telefon komórkowy oraz dowód osobisty. Wartość strat oszacowano na ponad 16 tysięcy złotych.

Kilka dni później policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Olsztyna i zatrzymali 24-latka. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Nie przypuszczał, że jego sfingowana kradzież zostanie odkryta przez policjantów.

Zebrany materiał dowodowy ostatecznie pozwolił na przedstawienie 24-latkowi trzech zarzutów: zawiadomienia o przestępstwie, do którego nie doszło, składania fałszywych zeznań oraz kradzieży. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali drugiego z podejrzanych. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania samochodu i mieszkania 44-latka znaleźli woreczki strunowe z zawartością białego proszku i kolorowych tabletek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to amfetamina i tabletki ecstasy. Z

44-latek usłyszał zarzut kradzieży oraz posiadania substancji zabronionych. Okazało się również, że był on w przeszłości karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów.