Kwarantanna zmieniła nasze spojrzenie na własne mieszkanie. Polacy zmienili preferencje

Jeszcze do niedawna Polacy interesowali się niewielkimi, kompaktowymi mieszkaniami. "Po co mi coś większego, skoro w domu tylko śpię?" – takie myślenie cechowało głównie młodych ludzi, którzy większość czasu spędzali poza domem.

Koronawirus zmienił nasze patrzenie na wiele spraw – także na to, czym jest dom. Odkąd spędzamy w nim znacznie więcej czasu i zaczął pełnić również funkcję biura, wielu Polaków zaczęło marzyć o dodatkowych metrach kwadratowych. Marzenia przeszły do etapu planowania, czego dowodem jest zwiększone zainteresowanie zakupem mieszkań mających co najmniej 60 mkw.