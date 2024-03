Polacy dostaną od państwa dodatkowe pieniądze. Przelewy tuż po świętach

Co dzieje się dalej? Pracodawca co miesiąc potrąca z wypłaty zatrudnionego 2 proc. wynagrodzenia (tzw. wpłata podstawowa). Kolejne 1,5 proc. wynagrodzenia ekstra "dorzuca" pracownikowi do wpłaty jego firma. Państwo zadeklarowało natomiast, że każdemu nowemu uczestnikowi programu wpłaci na start 250 zł, a potem będzie dopłacać 240 zł rocznie.