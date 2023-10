Ładowanie telefonu w nocy? Lepiej przestań to robić

Dlaczego lepiej nie ładować telefonu w nocy?

"Pożary, które są spowodowane przez czajniki i ekspresy do kawy, to problem, z którym strażacy zmagają się od lat. Dlatego zawsze, kiedy idziemy spać, czy wyjeżdżamy z domu, powinniśmy je wyłączać z prądu. Często są to urządzenia wykonane z plastiku, które są ustawione na drewnianych blatach. W takich urządzeniach może dojść do zwarcia, które może zapoczątkować pożar. Podobnie jest z telefonami komórkowymi, które ładujemy w nocy i często trzymamy w pościeli, przy łóżku. To nie jest rozsądne ani bezpieczne" - powiedział w Polsat News szef wielkopolskich strażaków mł. bryg. Andrzej Bartkowiak.