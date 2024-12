Ładowarka do elektryka w beneficie. To oferuje ten pracodawca

– Za nami montaż już kilkudziesięciu wallboxów w domach pracowników oraz stacji ładowania w biurach i zakładach w Polsce i krajach bałtyckich. Użytkownicy elektrycznych aut służbowych koncernu mają także dostęp do Aplikacji Elocity, dzięki której ładują się na ogólnodostępnych stacjach ładowania, a koszty są automatycznie przypisywane do konta firmowego. To tzw. profile flotowe, które działają podobnie jak dobrze znane karty paliwowe – tłumaczyła Agnieszka Nocuń, członkini zarządu Elocity.

Koncern planuje również do 2025 r. zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych w swojej flocie do ponad 100, co przyczyni się do dalszego ograniczenia emisji CO2. – Już 90 proc. naszych aut to pojazdy niskoemisyjne – mówiłą dyrektorka łańcucha dostaw napojowego giganta, Ksenija Todic.