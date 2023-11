Lady Gaga otrzymała suknię z Polski. Jest w całości wykonana z drewna

Suknia z drewna dla Lady Gagi

- Zużyłam cały karton drewienek, które są bardzo, bardzo stare, mają ponad sto lat. Te kawałki miały iść do zutylizowania, bo to był odpad z produkcji mebli, które robi pan Wojtek. Gdy zobaczyłam te drewienka, już oczami wyobraźni widziałam suknię, jaką z nich wykonam. W firmie, z której wzięłam te drewienka, zakonserwowano je, by się nie psuły, nie mokły itd. Bardzo bym chciała, by Lady Gaga założyła tę suknię, by w niej wyszła i w ten sposób promowała ideę zero waste. Ta idea jest bliska i jej, i nam - powiedziała Barbara Cały i podkreśliła, że kreacja przesłana już Lady Gadze jest "totalnie zero waste".