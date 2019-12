Latarnie za 3 mln zł nie świecą, bo nie ma słońca. Mieszkańcy wściekli

Gmina Dobra w Zachodniopomorskiem Zainwestowała trzy miliony złotych w solarne lampy uliczne. Niestety, latarnie gasną o godz. 19, bo w ciągu dnia jest za mało słońca, by je naładować. Mieszkańcy gminy nie kryją rozgoryczenia.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż poziom naładowania lamp zależy od pogody. Kiedy dzień jest słoneczny i wietrzny, to działają dłużej. W dni pochmurne - krócej. By lampa działała przez całą noc, potrzebne są cztery słoneczne dni, następujące po sobie.

Mieszkańcy nie kryją oburzenia i nie wykluczają protestu. Jeden z nich się skarży, że od lat nie może doczekać się przyzwoitego oświetlenia. - Napisałem pismo o to już w 2016 roku, by mi postawili trzy lampy na drodze, bo jest ciemno. Jak sąsiedzi wjeżdżają to można spowodować wypadek. Dostałem odmowę - mówi. - Pieszy idzie prawie po trasie samochodu, a samochody, by się wymijać, muszą bardzo uważać. Pieszych po prostu nie widać, szczególnie dzieci - dodaje inny.