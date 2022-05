Latem możliwe problemy z ropą, a zimą z gazem. Szef agencji ds. energetyki ostrzega

Szef MAE odniósł się też do kwestii gazu. W jego opinii, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania teraz, tzn. przed sezonem zimowym, m.in. prowadzące do zwiększenia termomodernizacji budynków i ograniczenia zużycia gazu, to "nie może wykluczyć ryzyka, że w niektórych krajach dojdzie do racjonowania gazu ziemnego". Zwrócił uwagę, że wiele państw w Europie nie zrekompensowało w pełni dostaw gazu czy ropy, jakie pochodziły z Rosji.