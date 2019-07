Łatwiejszy dostęp do leków dla emerytów. Sejm przyjął zmiany przepisów

Zgodnie z przyjętą ustawą przez Sejm, od teraz osobom po 75. roku życia bezpłatne lekarstwa przepiszą specjaliści w szpitalu lub przychodni. Ma to rozładować kolejki do lekarzy rodzinnych.

To ułatwienie dla seniorów, ponieważ dotychczas po bezpłatne leki musieli się oni zgłosić do lekarzy rodzinnych. A do nich są duże kolejki.

Ustawa trafiła do Senatu, który na obrady zbierze się 29 lipca. Jeżeli przyjmie tę uchwałę bez zmian, to trafi ona do Prezydenta do podpisu.