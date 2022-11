Lech Kaczyński na nowym znaczku. Poczta upamiętnia ważne wydarzenie

Lech Kaczyński był pierwszym włodarzem miasta wybranym bezpośrednio przez mieszkańców - przypomina poczta w piątkowym komunikacie. I dodaje, że jego trzyletnia prezydentura "przyczyniła się do wzrostu znaczenia stolicy zarówno w kraju, jak i za granicą". To Lech Kaczyński był inicjatorem stworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego i to właśnie w tym miejscu w piątek przedstawiony został znaczek z jego podobizną.