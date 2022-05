Przesyłka dostarczona do adresata. Poczta wraca do dawnego trybu

Usługa "Polecony do skrzynki" ciągle działa. Trzeba wypełnić formularz

Aby korzystać z usługi "Polecony do skrzynki", należy wypełnić formularz w wersji elektronicznej na stronie Poczty Polskiej, a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym albo złożyć wydrukowany we właściwej placówce pocztowej bądź przekazać go listonoszowi. Dodano, że jeśli ktoś korzystał z tej opcji przed epidemią, nadal będzie otrzymywać listy polecone w niezmienionej formule.