Lecisz w kwietniu z niemieckiego lotniska? Za bilet zapłacisz więcej. To w imię ekologii

Od kwietnia przyszłego roku pasażerowie odlatujący z niemieckich lotnisk zapłacą więcej bilet. To za sprawą podwyższonego podatku ekologicznego. Dodatkowy ciężar spadnie również na tych, którzy już wykupili bilety z datą po 1 kwietnia 2020 r., więc linie lotnicze rozsyłają wezwania do dopłaty.

Podwyższy podatek ekologiczny to część realizowanego programu ochrony klimatu, który przyjęty został głosami rządzącej w Niemczech koalicji. Politycy przekonywali, że to konieczne dla redukcji emisji dwutlenku węgla przez transport lotniczy, który nadal jest największym jego emitentem w przeliczeniu na jednego pasażera – informuje Radio Zet.

Wyższy podatek ekologiczny oznacza też wyższe ceny biletów dla pasażerów. Ryanair wysyła już maile do pasażerów, którzy planują podróż samolotem z Niemiec po 1 kwietnia 2020 roku i mają już wykupione bilety. Przed wejściem na pokład muszą dopłacić 5,53 euro, o ile planują podróż w granicach UE, a jeśli chcą udać się do państwa trzeciego - 9,96 euro. W tym drugim wariancie identycznie traktowany będzie lot do nieodległej Albanii, jak i do na przykład Australii.