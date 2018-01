Lek ratujący życie zbyt drogi dla budżetu. Wcześniaki muszą radzić sobie same

Finansowanie leku Synagis wcześniakom urodzonym po 28. tygodniu ciąży może być "znacznym obciążeniem budżetu" - uważa Ministerstwo Zdrowia. I odmawia refundacji.

Jednak pozostałe wcześniaki będą musiały dawać sobie radę same. A jest ich każdego roku ok. 3 500. Lekarze chcą, żeby państwo refundowało lek także wcześniakom urodzonym do 32. a nawet 35. tygodnia ciąży. Argumentują, że ma znaczący wpływ na ich zdrowie przedwcześnie urodzonych dzieci i może je ustrzec przed np. niewydolnością płuc w przyszłości.

Na refundację leku resort wydaje 23 mln zł rocznie. Gdyby objęła leki dla wcześniaków urodzonych do 32. tygodnia ciąży, Ministerstwo Zdrowia musiałoby na nią wydać o 57 mln zł więcej. Po obniżce, którą producent Synagisu wprowadził właśnie ze względu na to, by przekonać MZ do rozszerzenia refundacji, lek kosztuje 3,5 tys. zł za dawkę (wcześniej - 5 tys. zł). Jak tłumaczy dziennik, Synagis powinien być podawany niemowlakom po jednej dawce przez pięć miesięcy od października, co oznacza wydatek rzędu 17,5 tys. zł.