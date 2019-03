Lekarstwa za 845 zł. Paragon z apteki podbija sieć

72-latka po wizycie u kardiologa poszła do apteki i wykupiła receptę. Rachunek? 845 złotych. Dowodem zakupu na Twitterze pochwaliła się córka kobiety. - Dobrze, że się nie przejmuje wiekiem emerytalnym, bo na leki by jej nie wystarczyło - spuentowała.

Córka to Dominika Długosz, dziennikarka Newsweeka, kiedyś przez lata pracująca w Polsacie. Na swoim twitterowym koncie opublikowała zdjęcie paragonu, który wykupiła jej 72-letnia matka. "Moja Mama (72 lvl) poszła do kardiologa. A potem do apteki kupić to co pan doktor kazał" - napisała Długosz.