Leszek Czarnecki chroni swoją prywatność. Mieszka w Miami

Niegdyś miliarder, dzisiaj milioner. O Leszku Czarneckim zrobiło się głośno w związku z aferą KNF. Przy okazji szumu związanego z jedną z największy afer korupcyjnych w naszym kraju na jaw wychodzą ciekawe fakty z życia jednego z najbogatszych Polaków.

Nagrania ujawniły nieoczekiwane informacje z prywatnego życia Czarneckiego. "Ja mieszkam na wyspie w Miami, gdzie są 42 domy. Z żoną jesteśmy jedynymi gojami, 41 domów żydowskich. W takiej społeczności mieszkamy" - mówił na przykład Chrzanowskiemu biznesmen. Mianem goja, co często pojawia się w Torze, określa się nie-Żydów, ściślej osoby spoza narodu Izraela.

Zobacz co Leszek Czarnecki mówił o sektorze bankowym przed kryzysem swoich spółek:

Czarnecki ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Jakiekolwiek informacje dotyczące jego dawnej rodziny są jednak pilnie strzeżone. Powody rozstania Czarneckiego z matką jego dzieci nigdy nie były podane do publicznej informacji. Jak w 2008 roku pisał dziennik "Polska The Times", biznesmen „rozwiódł się dlatego, że żona przestała go rozumieć. A kochał ją bardzo. Nie znosił natomiast swojej teściowej”.