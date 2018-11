Leszek Czarnecki w 10 lat stracił ponad 5 mld zł. Upada imperium miliardera

Jeszcze kilka lat temu był regularnie wymieniany w pierwszej trójce najbogatszych Polaków, z majątkiem wycenianym nawet na 6 mld zł, ale w ostatnich miesiącach jego majątek bardzo stopniał. Od dłuższego czasu nawet nie jest miliarderem.

Doprowadzenie banków Leszka Czarneckiego do upadłości, a następnie przejęcie ich za 1 zł przez jeden z państwowych banków. Takim scenariuszem postraszył bankiera szef Komisji Nadzoru Finansowego podczas nieformalnej rozmowy pod koniec marca.

Czarnecki rozmowę nagrał, a we wtorek sprawę opisała "Gazeta Wyborcza". Chrzanowski miał zaproponować Czarneckiemu zapewnienie jego bankom przychylności KNF w zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika za olbrzymie wynagrodzenie wynoszące 1 proc. wartości banków. Według Czarneckiego chodziło o 40 mln zł.

To bardzo wysoka wycena, biorąc pod uwagę gwałtowny spadek wartości Getin Noble Banku w ostatnich latach. Wartość akcji spadała od wielu miesięcy, ale dodatkowo tąpnęła po wybuchu afery KNF.

Na równi pochyłej akcje GNB są praktycznie od połowy 2014 roku. Wtedy pojedyncza akcja kosztowała blisko 10 zł, co oznaczało prawie 10 mld zł kapitalizacji. Teraz papiery chodzą po kilkadziesiąt groszy za sztukę

Wartość giełdowa Getin Noble Banku, perły w koronie imperium giełdowego Czarneckiego, to obecnie ok. 400 mln zł. Wartość wszystkich spółek, które kontroluje biznesmen to już mniej niż 700 mln zł.