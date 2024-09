"Łezka się kręci". Wymowne nagranie z restauracji w Głuchołazach

"My heart will go on" to utwór z filmu "Titanic", który w oryginalnej wersji wykonuje kanadyjska gwiazda Celine Dion. Dzieło wyreżyserowane przez Jamesa Camerona opowiada o głośnej tragedii, w wyniku której zatonął statek pasażerski noszący imię, od którego swój tytuł wziął słynny film.